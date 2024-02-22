Посол в Канаде Степанов призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела РФ

Фото: canada.mid

Олег Степанов

Российский посол в Канаде Олег Степанов призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела РФ, сообщает РИА Новости. По данным агентства, ранее его вызвали в МИД страны по поводу смерти оппозиционного политика Алексея Навального.

Смерть любого человека — это трагедия. Но речь идет о российском гражданине и, значит, о внутреннем деле России. Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу, — заявил Степанов.

Ранее высокопоставленный дипломат подтвердил РИА Новости, что Степанова вызывали в МИД Канады. По его данным, в министерстве выразили озабоченность по поводу смерти Навального.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что заявления лидеров Запада по поводу смерти Навального являются оголтелыми и абсолютно недопустимыми. Он напомнил, что пока нет никакой информации о причинах смерти политика.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Дипломат отметила, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.