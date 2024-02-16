«Абсолютно оголтелые»: Песков о реакции Запада на смерть Навального Песков назвал оголтелыми и неприемлемыми заявления Запада по смерти Навального

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявления лидеров Запада по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального являются оголтелыми и абсолютно недопустимыми, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что пока нет никакой информации о причинах смерти политика, пишет ТАСС.

Нет никакой информации о причинах смерти. И идут такие заявления. Очевидно, что это абсолютно оголтелые [высказывания]. Мы считаем абсолютно недопустимыми такие заявления. Они неприемлемы, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обратила внимание на то, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

В свою очередь свидетель по делу оппозиционера о мошенничестве юрист Илья Ремесло заявил о необходимости дождаться результатов расследования смерти, прежде чем делать выводы. Он отметил, что заявления западных СМИ и некоторых лиц относительно случившегося являются циничным использованием смерти человека.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.