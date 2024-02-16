Свидетель по делу Навального отреагировал на смерть оппозиционера Юрист Ремесло: инсайды о смерти Навального являются проявлением цинизма

Фото: Агентство «Москва»

Алексей Навальный

Необходимо дождаться результатов расследования смерти оппозиционного политика Алексея Навального, прежде чем делать выводы, заявил в разговоре с NEWS.ru свидетель по делу оппозиционера о мошенничестве, юрист Илья Ремесло. Он отметил, что заявления западных СМИ и некоторых лиц относительно случившегося являются циничным использованием смерти человека.

Здесь нужно дождаться результатов расследования. Что мы видим? Западные СМИ как под копирку пишут, [что] уже нашли виновного. Разве это адекватно? Еще тело не остыло, а уже пляшут. Циничное использование смерти человека. Поражает. Слов нет, что делают западные лидеры, — заявил Ремесло.

Он отметил, что в Telegram-каналах появляется масса вбросов по поводу данного события. По мнению Ремесло, некоторые заявления являются «бредом». Юрист подчеркнул, что все сообщения об «инсайдах» представляют собой попытку хайпа на смерти человека и недостойный способ заработка медийного капитала.

У меня есть большие надежды на качественное расследование, чтобы никаких вопросов не было. Хотя никто уже из наших оппонентов объективную истину не хочет установить, — отметил собеседник.

Ремесло призвал проявить человечность и воздержаться от оскорблений в отношении мертвого человека, «каким бы он ни был». В особенности, добавил он, это касается патриотично настроенных людей. Кроме того, юрист упомянул, накануне Навальный выступал в суде, с ним все было в порядке. При этом в ОНК жалоб на здоровье от оппозиционера не поступало.

Также сообщалось, что лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сравнил Навального с Александром Литвиненко и Сергеем Скрипалем, новости об ухудшении здоровья которых использовались Западом для провокаций против России. Он отметил, что следственным органам необходимо установить все обстоятельства гибели осужденного.