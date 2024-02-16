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«Богатая история провокаций»: Миронов сравнил Навального со Скрипалем

Миронов назвал смерть Навального выгодной для стран Запада

Смерть Алексея Навального выгодна врагам России, в частности странам Запада, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, Навального можно сравнить с Александром Литвиненко и Сергеем Скрипалем, новости об ухудшении здоровья которых использовались Западом для провокаций против России. Миронов подчеркнул, что следственным органам необходимо установить все обстоятельства гибели осужденного.

Смерть Алексея Навального, осужденного ранее за экстремизм, выгодна многим врагам России. <...> У Запада есть богатая история гнусных провокаций с отравлениями Литвиненко, Скрипалей и самого Навального в 2020-м, — отметил он.

Миронов обратил внимание на то, что смерть оппозиционера наступила на фоне обсуждения возможности переговоров между Россией и странами Запада. Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что компетентным структурам необходимо принять меры для отражения «неминуемой информационной атаки» со стороны недружественных государств. По его мнению, смерть Навального будет активно использоваться Западом.

Следствие должно дать четкий ответ на вопрос — что случилось с Навальным. Все остальные должны сплотиться для отражения мощнейшей информационной атаки, которую сейчас обрушит Запад на Россию и ее лидера, — подытожил политик.

Осужденный оппозиционер Алексей Навальный скончался в исправительной колонии «Полярный волк», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным пресс-службы ФСИН, он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание, врачам не удалось ему помочь. Предполагается, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб.