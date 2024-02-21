Слежка спецслужб, уловки Джонсона, смерть Навального: что рассказал Карлсон

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Борис Джонсон, Такер Карлсон, Алексей Навальный

Американский журналист Такер Карлсон дал первое интервью СМИ после визита в Кремль и разговора с президентом Владимиром Путиным. Что рассказал Карлсон о России, вымогательствах британского экс-премьера Бориса Джонсона и смерти политика Алексея Навального?

Что рассказал Карлсон после посещения России

В интервью ведущему телеканала Blaze TV Гленну Беку журналист рассказал, что в ходе визита в Россию за ним следили американские спецслужбы. Он уверен в этом, поскольку ему звонили журналисты The New York Times, которые пытались узнать, когда он будет брать интервью у Путина.

«Я никому не говорил — ни жене, ни продюсеру, ни детям. Очевидно, они (спецслужбы. — NEWS.ru) сделали это опять, они слили это New York Times, чтобы сорвать интервью», — объявил Карлсон.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Что сказал Карлсон о смерти Навального

Журналист признался, что не слишком интересовался деятельностью российского оппозиционера Алексея Навального, который 16 февраля умер в колонии «Полярный волк». Его тело остается на судмедэкспертизе, официальная причина смерти еще не названа. Западные СМИ и ряд политиков поспешили обвинить российские власти в смерти Навального.

«Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит», — сказал Карлсон в беседе с Беком.

Какое условие выставил Карлсону Борис Джонсон

Такер рассказал, что на Западе его начали критиковать еще до интервью с Путиным.

«Так вот: я в Москве, жду интервью, просочилась информация, и меня немедленно раскритиковал этот парень по имени Борис Джонсон, который короткое время был премьер-министром Великобритании. Он назвал меня „инструментом Кремля“ или что-то в этом духе. Знаете, он ведь на самом деле даже не Борис, его зовут Алекс Джонсон, он начал называть себя Борис в старших классах. То есть парень, который называет себя Борис, обвиняет меня [в работе на Кремль]?», — со смехом объявил Карлсон.

Полное имя британского экс-премьера — Александр Борис де Пфеффель Джонсон.

Журналист признался, что он был раздражен критикой со стороны Джонсона. Бывший британский премьер стал важной темой в интервью с Владимиром Путиным: президент России обвинил его в срыве договоренностей о прекращении огня между Россией и Украиной.

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Борис Джонсон

Карлсон рассказал, что решил добиваться интервью с Джонсоном, чтобы один из самых решительных сторонников поддержки Украины объяснил свою позицию и рассказал, сорвал ли он подписание договора между Москвой и Киевом. Джонсон сперва отказался от интервью.

«И наконец один из его советников выходит на меня и говорит: он с вами будет говорить, но это будет стоить миллион долларов». «Что?!» — с недоумением восклицает ведущий Blaze TV. «Миллион долларов, можно золотом или биткойнами. Это было буквально вчера или позавчера. И мне сказали, что „тогда он будет говорить и объяснит свою позицию по Украине“. <...> Это, между прочим, человек, который — по просьбе американского правительства — собственноручно сорвал мирные переговоры полтора года назад и поэтому несет прямую ответственность за гибель сотен тысяч людей, и он ничего не собирается объяснять, пока ему не заплатят миллион долларов. Я не защищаю действия Путина, но он, по крайней мере, не требовал с меня миллион долларов!» — объяснил Такер Карлсон в интервью.

Есть ли у Карлсона миллион долларов

После появления интервью с Владимиром Путиным высказывались предположения, что работа Карлсона была оплачена. При этом Такер Карлсон является одним из самых богатых телеведущих в мире.

По данным Yahoo Finance, его состояние на момент ухода из Fox News в апреле 2023 года составляло более $30 млн.

Другие данные оценивают его состояние гораздо выше. Издание NWC сообщило, что Карлсон не только получал в Fox News зарплату $45 млн в год, но и является наследником большого состояния. Общее его состояние превышает $370 млн — он намного богаче, чем президент США Джо Байден, состояние которого оценивается в $10 млн.

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press Такер Карлсон

Как Такер Карлсон предложил изменить Америку

В интервью Blaze TV Такер Карлсон заявил, что не считает себя «радикалом» или «сторонником жестких мер» и хочет просто вернуть Соединенные Штаты в «нормальное состояние».

«Я не сторонник авторитаризма, я не сторонник „сильного лидера“. Я призываю вернуть Америку в 1993 год. Это разве радикализм, где? Наоборот, надо требовать этого! Не надо принимать их (Белого дома. — NEWS.ru) оправдания, в Техасе не должны позволять миллионам людей идти через границу; я не хочу слышать оправдания, почему десятки тысяч людей должны бомжевать на улицах; это просто неприемлемо!» — объявил Карлсон.

По его словам, ситуация угрожает демократии в Америке и разрушает дух людей и он пытается ее изменить.

«Так люди просто теряют веру в либеральную демократию — и тогда да, они потребуют „сильного лидера“! Люди смотрят, как они (Демократическая партия. — NEWS.ru) украли прошлые выборы, как они собираются украсть следующие выборы, и у них просто опускаются руки, они просят только: „Ладно, ну хотя бы уберите бомжей с моей улицы. Сделайте так, чтобы извращенец не обнажался перед моей дочерью и чтобы мой племянник не умер от передозировки фентанила! Я вам всю власть отдам, только прекратите это!“ — и именно этого они хотят», — заявил Такер Карлсон.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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