Карлсон возмутился условием Джонсона за интервью с ним Джонсон запросил у Карлсона $1 млн за интервью на тему Украины

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Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон запросил $1 млн за интервью на тему украинского конфликта, рассказал американский журналист Такер Карлсон, передает издание Blaze. Изначально британский политик отказался от разговора, но позже выдвинул финансовые условия.

Джонсон согласился на интервью, если ему заплатят миллион в долларах, золоте или биткоинах, уточнил журналист. При этом Карлсон назвал экс-премьера «ответственным за гибель сотен тысяч человек» из-за торпедирования российско-украинских мирных договоренностей в 2022 году.

Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что вы говорите мне, что Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, — отметил он.

По мнению Карлсона, многие, в том числе и Джонсон, наживаются на украинском конфликте. Такое поведение он счел аморальным и очень неправильным.

Ранее бывший премьер Великобритании сравнил Карлсона с представителем СМИ Джорджем Галлоуэем, взявшим интервью у иракского лидера Саддама Хусейна, и американским журналистом Карлом Генри фон Вигандом, работавшим с Адольфом Гитлером. Карлсон не задавал президенту РФ Владимиру Путину жестких вопросов и вел себя как его фанат, подчеркнул Джонсон.