«Опасный человек»: что Путин сказал про Такера Карлсона, где он сейчас

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Владимир Путин признался, что не получил «полного удовлетворения» от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, хотя в целом оценил беседу позитивно. Что не понравилось президенту, что он думает о журналисте и куда отправился Карлсон из Москвы?

Как Путин оценил интервью с Такером Карлсоном

В разговоре с журналистом кремлевского пула Павлом Зарубиным президент Путин признался, что «не получил полного удовлетворения» от интервью с Карлсоном, поскольку журналист не стал задавать острых вопросов.

«Ваш Карлсон — опасный человек. Почему? Я-то, честно говоря, думал, что он будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел. Потому что это давало бы мне на вопросы так же остро отвечать. Но он избрал другую тактику, <...> на удивление, для западного журналиста оказался терпеливым и не давал мне повода сделать то, к чему я был готов. Поэтому, откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил», — посмеялся Путин.

Как критикуют Карлсона на Западе

Зарубин в беседе с Путиным отметил, что интервью вызвало острую реакцию среди политиков на Западе.

Так, германский канцлер Олаф Шольц объявил, что Путин «изложил абсолютно абсурдную версию конфликта на Украине, но с ясной целью» — оправдать присоединение украинских территорий к России. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что замечания президента России об инциденте с овацией, которую устроили в парламенте Канады бывшему украинскому военнослужащему, члену дивизии СС «Галиция» Ярославу Гунько, были «пропагандой, чтобы скрыть истинные намерения Путина». Особенно яростно раскритиковал интервью Такера Карлсона бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который назвал журналиста «марионеткой тирана, диктофоном диктатора и предателем журналистики». В Еврокомиссии не захотели обсуждать интервью с журналистами, заявив, что «не услышали ничего нового».

Не отставали и западные СМИ.

«Все, кто причастен к интервью Такера Карлсона с Путиным, — враги США и Запада», — объявил британский таблоид Mirror.

Фото: kremlin Интервью Такеру Карлсону

Кто поддержал Карлсона за рубежом

Помимо многочисленных позитивных комментариев в соцсети X (бывший Twitter), где интервью с Путиным набрало более 200 млн просмотров, поддержку выразили некоторые западные журналисты и политики.

«Карлсона ругали уже несколько дней. Устаревшие СМИ и демократический истеблишмент недовольны тем, что он просто выполняет свою работу. Американцы умеют вести разговоры, заставляющие задуматься. Мы можем справиться с опасными мыслями или противоположными идеями, которые не вписываются в повестку. Дайте нам самим решать», — заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

Также в поддержку интервью высказалась премьер-министр Сербии Ана Брнабич, которая назвала его «по-настоящему феноменальным».

Куда Карлсон поехал из России

Вскоре после завершения интервью с Владимиром Путиным американский журналист направился в аэропорт Шереметьево и покинул Россию. Известно, что он улетел в Сербию.

Следом американский журналист отправился в Дубай, где выступил на Всемирном саммите по государственному управлению (World Government Summit 2024). Там в беседе с египетским журналистом Эмадом Адибом Такер Карлсон рассказал об интервью в Кремле и раскритиковал то, как идут дела в США.

«За восемь дней, которые я провел в Москве, больше всего меня радикализовал не лидер этой страны. Что было очень шокирующим, очень тревожным — это город Москва, где я раньше никогда не был... Он был настолько лучше, чем любой город в моей стране. Настолько чище, настолько эстетически приятнее — архитектура, еда, услуги, — чем любой город в США», — признался Карлсон.

Следующим крупным международным интервью Такера Карлсона в 2024 году может стать интервью с президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом премьер Ана Брнабич заявила на саммите в Дубае.

Также Карлсон запрашивал Киев об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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