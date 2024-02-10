«Предатель журналистики»: Джонсон обрушился с критикой на Карлсона Джонсон: Карлсон предал своих зрителей после интервью с Путиным

Фото: IMAGO/Martin Dalton/Global Look Press

Борис Джонсон

Американский журналист Такер Карлсон предал своих зрителей и слушателей по всему миру, когда решил взять интервью у президента России Владимира Путина, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в публикации для газеты Daily Mail. Он назвал интервью Карлсона отвратительным и обвинил его в «раболепии» перед российским лидером.

Когда Такер Карлсон приехал в Кремль, у него была функция, хорошо известная истории. Он должен был стать марионеткой тирана, диктофоном диктатора и предателем журналистики. В своей восторженной, захлебывающейся от счастья «сенсации» он предал своих зрителей и слушателей по всему миру, — написал Джонсон.

Джонсон сравнил Карлсона с британским журналистом Джорджем Галлоуэем, взявшим интервью у иракского лидера Саддама Хусейна, и американским журналистом Карлом Генри фон Вигандом, работавшим с Адольфом Гитлером. Экс-премьер Великобритании заявил, что Карлсон не задавал Путину жестких вопросов, и вел себя как его фанат, «тупоголово» приняв его точку зрения.

Вместо этого он фанатично ахнул от предполагаемой эрудиции Путина, тупо приняв на веру смесь полунамеков из Википедии и откровенной лжи, которую произносит российский лидер, — заявил экс-премьер.

Джонсон добавил, что Карлсон приехал в Кремль не для того, чтобы бросить Путину вызов, а лишь затем, чтобы стать его посредником. Он также считал послание российского лидеру американскому народу как призыв держаться от конфликта на Украине подальше.

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс ранее заявил, что посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал беседу потрясающей и прикрепил к своему посту ссылку на нее.