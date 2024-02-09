«Потрясающе»: американский сенатор восхитился интервью Путина Американский сенатор Вэнс назвал интервью Путина Карлсону потрясающим

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил на своей странице в Twitter (X), что посмотрел интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал беседу потрясающей и прикрепил к своему посту ссылку на нее.

Только что посмотрел это. Потрясающе, — написал законодатель в соцсети.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону убедительно обосновал СВО и обозначил путь к миру на Украине. По его словам, таким образом глава государства нанес мощнейший удар по западной пропаганде, которая целенаправленно искажает российскую позицию.

До этого подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента Путина, однако оно может укрепить противников помощи Киеву. По его словам, более точно об этом можно будет сказать после выборов.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью российского лидера прорвало западную информационную блокаду. По его словам, если слушать только Североатлантический альянс, это приведет к третьей мировой войне, поскольку все, что говорят на Западе, — это призывы к безудержной помощи Украине любой ценой и все новым поставкам ей вооружений.