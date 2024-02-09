Во Франции интервью Путина назвали прорывом информационной блокады Филиппо: интервью Путина прорвало информационную блокаду

Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону прорвало западную информационную блокаду, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, которые приводит ТАСС, Путин говорил прямо и это чувствовалось.

Если слушать только НАТО, то это приведет к третьей мировой войне, поскольку все, что говорят на Западе, — это призывы к безудержной помощи Украине любой ценой и все новым поставкам ей вооружений. Очевидно, что Киев не может победить. Поэтому это интервью так важно, — сказал он.

Ранее Филиппо заявил, прокомментировал публикацию в Newsweek, где предполагалось наказать Карлсона за интервью с Путиным. Сама возможность введения санкций ЕС в адрес журналиста немыслима, отметил политик. Он подчеркнул, что Франции нужно немедленно выйти из Евросоюза. Он также призвал журналистов всего мира встать на защиту Карлсона и свободы слова.

Тем временем, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что противники России после выхода интервью мобилизуются, чтобы найти контраргументы против его доводов. При этом парламентарий допустил, что точка зрения российского лидера, которая дошла до американской аудитории благодаря Такеру Карлсону, может спровоцировать изменения в США. По его словам, журналист открыл для России информационное окно.