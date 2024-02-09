В Госдуме предсказали ответные шаги противников России на интервью Путина Депутат Новиков: Карлсон открыл для России информационное окно

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Противники России после выхода интервью с президентом РФ Владимиром Путиным мобилизуются, чтобы найти контраргументы против его доводов, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. При этом парламентарий допустил, что точка зрения российского лидера, которая дошла до американской аудитории благодаря Такеру Карлсону, может спровоцировать изменения в США. По его словам, журналист открыл для России информационное окно.

Отчасти интересы будут трансформироваться с течением времени, это не быстрый процесс. Кто-то убедится в своих убеждениях, кто-то обратит большее внимание на позицию России и погрузится в ее логику. Если это противники России, мобилизуются, чтобы найти контраргументы, — сказал он.

Новиков отметил, что этот процесс займет время, поскольку западная политика отражает коренные и глубинные интересы тех, кто в ней участвует — как активно, так и молчаливо. По его словам, с этой точки зрения интервью с Путиным играет большую роль, поскольку оно объясняет позицию России тем, кто влияет на политику в США.

Оно говорит о позиции России, адресовано тем, кто напрямую влияет на американскую политику, и тем, кто делает это не напрямую. Для прямого разговора с американской аудиторией сегодня у России очень мало возможностей. Российским СМИ там работать не дают, дипломатический корпус существенно сокращен. Позиция России либо вообще не подсвечивается, либо отображена в серьезно искаженном виде, — отметил Новиков.

Парламентарий отметил, что ресурсы Карлсона открыли для России большое информационное окно, а сам журналист добросовестно донес ответы Путина до своей аудитории. По мнению парламентария, это хорошая возможность для страны донести до США свое видение сложившейся ситуации.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявил, что издания и телеканалы из США и стран Евросоюза прислали Кремлю десятки запросов с просьбой организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что повышенный интерес западных журналистов к главе российского государства связан с интервью, которое он дал Такеру Карлсону. По словам Пескова, в настоящее время организация новых интервью невозможна.