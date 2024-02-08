«Это немыслимо!»: во Франции возмутились из-за нападок ЕС на Карлсона Французский политик Филиппо назвал немыслимыми угрозы ЕС в адрес Карлсона

Фото: Billy Bennight /Global Look Press

Сама возможность введения санкций ЕС в адрес журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина, немыслима. Об этом в соцсети Twitter (Х) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он подчеркнул, что данные источников издания Newsweek подтвердились, и евроблок действительно может наказать американского журналиста за беседу с главой РФ.

Это подтвердилось и это немыслимо! ЕС рассматривает наложение санкций на журналиста Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным! Речь идет о запрете на въезд в страны ЕС и, возможно, других ограничениях, — отметил политик.

Филиппо считает, что Франции нужно немедленно выйти из Евросоюза. Он также призвал журналистов всего мира встать на защиту Карлсона и свободы слова.

Ранее экс-офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер назвал интервью с Путиным информационной бомбой, которая «взорвет» население США. По словам американского военного аналитика, ценность Такера Карлсона как профессионала состоит в том, что он показывает неудобную для американцев правду. При этом Риттер уверен, что журналисту по возвращении на родину ничего не грозит.

Съемочная группа Такера Карлсона погрузила оборудование в автомобиль и покинула московский отель Four Seasons. Как стало известно российским журналистам, сейчас он находится в бизнес-зале аэропорта Шереметьево.

Интервью с Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск, пообещал экс-ведущий телеканала Fox News.