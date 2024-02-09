«Удар по западной пропаганде»: Миронов оценил интервью Путина Миронов: Путин одним интервью нанес мощнейший удар по западной пропаганде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону убедительно обосновал СВО и обозначил путь к миру на Украине, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Об говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение NEWS.ru. По его словам, таким образом Путин нанес мощнейший удар по западной пропаганде, которая целенаправленно искажает российскую позицию.

В этом интервью он именно это и сделал — развенчал мифы о России и СВО, которые мировые СМИ насаждали и насаждают, раздувая ненависть к русскому миру как таковому. Думаю, у многих людей теперь откроются глаза на происходящее, — сказал Миронов.

Лидер эсеров обратил внимание, что Карлсон признал: Путин говорил искренне, в том числе и о том, что часть современной Украины — это исторические территории России. Также американский журналист дал понять, что защита русскоязычного населения на родной земле является одной из причин СВО, указал Миронов.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что после выхода интервью с президентом РФ Владимиром Путиным противники России мобилизуются, чтобы найти контраргументы против его доводов. При этом парламентарий допустил, что точка зрения российского лидера может спровоцировать изменения в США.