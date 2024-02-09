В США рассказали о последствиях интервью Путина для Киева Подполковник Расмуссен предупредил о последствиях после интервью Путина

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, однако оно может укрепить противников помощи Киеву, заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен. По его словам, он не видит, что интервью повлияло на главу США Джо Байдена, передает «Лента.ру».

К сожалению, я не вижу, чтобы это повлияло на толпу Байдена, [госсекретаря Энтони] Блинкена, [замгоссекретаря Виктории] Нуланд и [советника президента Джейка] Салливана, — сказал Расмуссен.

Однако могут укрепиться позиции республиканцев в Конгрессе США, которые выступают против выделения помощи Украине. По словам американского подполковника, точно об этом можно будет сказать после выборов.

Я думаю или по крайней мере надеюсь, что американские политики осознают, что проект «Украина» был ошибкой, и будут искать какой-то выход, — заключил он.

Ранее политолог Василий Корчмарь заявил, что интервью Путина Карлсону показывает всему миру миролюбивую политику России. По его словам, прошедший в Кремле разговор опровергает распространенную на Западе позицию о том, что Россия является агрессором.