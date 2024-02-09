Политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону, однако оно может укрепить противников помощи Киеву, заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен. По его словам, он не видит, что интервью повлияло на главу США Джо Байдена, передает «Лента.ру».
К сожалению, я не вижу, чтобы это повлияло на толпу Байдена, [госсекретаря Энтони] Блинкена, [замгоссекретаря Виктории] Нуланд и [советника президента Джейка] Салливана, — сказал Расмуссен.
Однако могут укрепиться позиции республиканцев в Конгрессе США, которые выступают против выделения помощи Украине. По словам американского подполковника, точно об этом можно будет сказать после выборов.
Я думаю или по крайней мере надеюсь, что американские политики осознают, что проект «Украина» был ошибкой, и будут искать какой-то выход, — заключил он.
Ранее политолог Василий Корчмарь заявил, что интервью Путина Карлсону показывает всему миру миролюбивую политику России. По его словам, прошедший в Кремле разговор опровергает распространенную на Западе позицию о том, что Россия является агрессором.