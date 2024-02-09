Дипломат выделил основную идею интервью Путина Карлсону Дипломат Корчмарь: интервью Путина Карлсону говорит о миролюбии России

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает всему миру миролюбивую политику России, рассказал в беседе с «Радио 1» дипломат, политолог Василий Корчмарь. По его словам, прошедший в Кремле разговор опровергает распространенную на Западе позицию о том, что Россия является агрессором.

На этом фоне интервью Такера Карлсона в стенах Кремля, конечно, выглядело как угроза той пропагандистской машине, которая навязывала общественности США тезис об агрессии России. <...> Это интервью еще раз покажет нашу миролюбивую политику и направление на то, чтобы все вопросы решать сообща, за столом переговоров, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Такер Карлсон, которого в США считают оппозиционером, открыто идущим против системы, имеет поддержку миллионов граждан США. По словам политолога, журналист стремится донести правду о происходящем в мире, и, в частности, в России. Поэтому, по словам Корчмаря, Карлсон не случайно посетил российские магазины. Он явно хотел своими глазами увидеть, работают ли западные антироссийские санкции. И увидел, что ограничения никак не ударили по экономике страны, резюмировал политолог.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал интервью Владимира Путина Такеру Карлсону прорывом западной информационной блокады. По словам политика, Путин говорил прямо, и это чувствовалось.