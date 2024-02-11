В Госдуме оценили реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону Депутат ГД Шеремет назвал реакцию Шольца на интервью Путина Карлсону «чушью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чушью и беспомощностью назвал реакцию канцлера Германии Олафа Шольцп на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По мнению законодателя, такую реакцию можно объяснить международным «статусом» немецкого руководителя.

Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома, — сказал Шеремет РИА Новости.

Ранее Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом охарактеризовал как смехотворное интервью Путина Карлсону. По его словам, российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной. Канцлер считает, что Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Также он призвал продолжить поддержку Украины.

В свою очередь подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен говорил, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью Путина Карлсону, однако оно может укрепить позиции противников помощи Киеву. При этом представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью Путина Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии.