«Невозможно поверить»: Захарова оценила реакцию США на интервью Путина Захарова заявила о лживости подхода США к демократии после интервью Путина

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Негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям». По ее словам, происходящее перечеркивает все заявления Штатов о моральных принципах и правах человека.

Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. Вот посмотрите, у них же случилась истерика — Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: «Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью». Это перечеркивает раз и навсегда любые их попытки наделить себя функцией морального мерила или какого-то эталона в сфере прав человека, демократичности каких-то процессов, свободы слова, — сказала Захарова.

Дипломат также напомнила о судьбе американского журналиста чилийского происхождения Гонсало Лиры, который несколько недель назад умер в украинской тюрьме. При этом США никак не отреагировали на произошедшее. По мнению Захаровой, это объясняется негативным отношением Белого дома к позиции журналиста. По словам представителя МИД РФ, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что разнообразия мнений — основы демократии — в США больше нет.

Ранее Захарова уже заявляла о том, что в смерти Гонсало Лиры виновата администрация США. По ее словам, власти страны не могли не знать о ситуации, так как ведущие американские общественники пытались привлечь внимание к ней, но «все было бесполезно». О кончине 55-летнего мужчины сообщил Такер Карлсон, сославшись на отца блогера. При этом в американском ведомстве решили не давать комментарий, сославшись на уважение к семье Лиры.