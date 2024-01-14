Захарова назвала ответственного за гибель Гонсало Лиры в украинской тюрьме Захарова: Белый дом несет ответственность за гибель Гонсало Лиры на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Администрация США ответственна за смерть американского блогера Гонсало Лиры в украинской тюрьме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на телеканале «Россия 1». При этом она упомянула президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он понесет ответственность не только за гибель американца, но и «за свою неонацистскую сущность глобально, за все».

А вот за этот конкретный случай, конечно, должны нести ответственность не на Банковой, они свое получат, и это им впишется тоже, но глобально, кто несет ответственность, это Белый дом. Могли ли в Белом доме, в Госдепартаменте, Конгрессе США не знать о ситуации с их гражданином и журналистом? — сказала представитель МИД РФ.

Она заявила, что В США не могли не знать о ситуации, так как ведущие американские общественники пытались привлечь внимание к ней, но «все было бесполезно».

Ранее Госдеп США подтвердил смерть блогера Гонсало Лиры, имеющего чилийское и американское гражданство, в украинском СИЗО. О кончине 55-летнего мужчины ранее сообщил телеведущий Такер Карлсон, сославшись на отца блогера. При этом в американском ведомстве решили не давать комментарий, сославшись на уважение к семье Лиры.