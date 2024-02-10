Стало известно, что сказал Шольц Байдену об интервью Путина Карлсону Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц, Джо Байден

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает Белый дом. Шольц также добавил, что российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной.

И когда мы увидели это смехотворное интервью, которое Путин дал, мы поняли, что он всегда говорит много лжи об истории этой войны, потому что так легко понять, почему он это делает, — заявил Шольц.

По мнению канцлера, Путин намерен «получить часть территории своих соседей» из империалистических мотивов. Он призвал продолжить поддержку Украины.

Раскритиковали беседу и в Еврокомиссии, где не увидели в словах российского президента ничего нового. Представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что интервью представляет собой очередной набор лживых заявлений и манипуляций.

Подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента Путина, однако оно может укрепить позиции противников помощи Киеву. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью Путина Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии.