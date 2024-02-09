«Повторил ложь и манипуляции»: представитель ЕК об интервью Путина В Еврокомиссии назвали ложью и манипуляцией интервью Путина Карлсону

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

В Еврокомиссии не увидели ничего нового в нашумевшем интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, которое представляет собой очередной набор лживых заявлений и манипуляции, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. По ее словам, которые приводит ТАСС, там сожалеют, что российскому лидеру «дали платформу для распространения пропаганды».

Мы ничего нового не увидели в интервью, он (президент России. — NEWS.ru) повторил всю ложь и манипуляции, — подчеркнула Массрали.

Между тем ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что интервью Путина Карлсону прорвало западную информационную блокаду. По его словам, Путин говорил прямо и это чувствовалось, тогда как на Западе призывают лишь к безудержной помощи Украине любой ценой и все новым поставкам ей вооружений.

После интервью с Карлсоном Путин вошел в актуальные тренды в американском сегменте Twitter (X). Американский журналист также попал в тренды, но уже в России. Число постов с упоминанием Карлсона в российском сегменте перевалило за 600 тысяч. При этом социальная сеть на территории РФ заблокирована.