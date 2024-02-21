Карлсон впервые высказался о смерти Навального Карлсон раскритиковал тех, кто считает Россию причастной к смерти Навального

Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

Такер Карлсон

Бывший ведущий телеканала FOX News Такер Карлсон заявил, что он никогда не интересовался личностью оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. В интервью изданию Blaze журналист заявил, что он считает «идиотами» тех, кто обвиняет правительство России в причастности к смерти осужденного. По его мнению, такие люди «ничего не знают».

Они идиоты. Они на самом деле ничего не знают. Это те же люди, которые говорили нам, что Украина победит, — заявил журналист.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес властей России и лично президента РФ Владимира Путина в причастности к смерти Алексея Навального голословны. Он также оставил без комментариев видеообращение вдовы оппозиционера Юлии Навальной, в котором она пообещала «продолжить дело» мужа.

Алексей Навальный скончался 16 февраля. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба.