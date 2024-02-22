Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 22 февраля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка весит уже почти 15 килограммов, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Какие последние новости известны о маленьком животном?

Как измеряли вес Катюши, чем занимается сейчас

На опубликованных кадрах Акуловой запечатлено, что во время измерения веса Катюша играла со своей игрушкой и перекатывалась с одного бока на другой.

«Как такую егозу измерять и осматривать? Уже 14,8 кг», — подписала видео директор зоосада.

Акулова также продемонстрировала видео, как Катюша после кормления играет с мамой Диндин, а потом бежит на свою «любимую лесенку».

«Мама покормила, можно бежать на любимую лесенку... Хотя... посижу ещё рядом, а потом побегу», — подписала видеозапись руководитель столичного зоопарка.

19 февраля маленькая панда отказалась слушаться свою маму, которая силой перетащила ее в большой вольер.

«Катюша, как не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжелую лапу Диндин лучше не попадать», — написала Акулова под опубликованными кадрами.

Почему Катюша может больше не увидеться с отцом Жуи

Ведущий зоотехник отдела «Фауна Китая» Московского зоопарка Александр Вервальд объяснил, что встреча Катюши с отцом Жуи в ближайшее время не планируется, потому что ее воспитанием занимается мама Диндин.

«А еще Катюша очень любит кувыркаться. Это у нее от папы. Малышка-панда его не видела, а эта привычка — наследственность. Интересно, что и в будущем их встреча не предвидится. Дело в том, что самцы-панды не признают свое потомство, поэтому взрослеть Катюша будет под присмотром Диндин», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Вервальд отметил, что маленькая панда растет очень быстро, поэтому проводить медицинские осмотры стало тяжело, но в этом помогает ее мама Диндин, которая знает команды и выполняет их.

«Когда Катюша была крошкой, в распорядок ее дня входил медицинский осмотр. Панду ощупывали, взвешивали и измеряли, чтобы убедиться, что она растет здоровой. Сегодня усадить медвежонка на весы — дело почти невозможное. Но здесь нам помогает Диндин. Она знает команды и идет на взвешивание сама, а Катюша за ней повторяет. Вскарабкивается на весы, как бы показывая: „И я как мама“!» — сказал специалист.

Александр Вервальд обратил внимание, что Катюша уже начинает питаться веточками бамбука, но у нее не всегда это получается, а кусательный рефлекс отрабатывает на резиновых игрушках.

«Лапы у Катюши тоже теперь цепкие. У панд есть особенность — так называемый шестой палец, очень похожий на большой палец у человека. Он помогает животным удерживать предметы. В свои пять месяцев Катюша уже держит в лапах бамбук, рассматривает его и даже пробует отрывать листочки», — пояснил зоотехник.

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