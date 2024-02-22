Крынки, Авдеевка, Часов Яр, Победа: что сегодня происходит на фронтах СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО) на зачистке Авдеевки

Российская армия продолжает наступление на некоторых участках фронта СВО, пишут военкоры. Что сегодня происходит у Бахмута, Часова Яра, Крынок, Крыма, Авдеевки, Марьинки, Клещеевки, Купянска, Харькова, Луганска, Донецка, какие последние новости с разных направлений спецоперации, где были удары по ВСУ на Украине?

Сводка от WarGonzo

«На Донецком фронте российские войска вели штурм Новомихайловки. Без успеха. ВС РФ закрепились в Победе и продвинулись к Георгиевке. Первый из перечисленных населенных пунктов важен как с точки зрения логистики (здесь проходит автотрасса с твердым покрытием), так и в плане дальнейшего наступления российских подразделений по ней с заходом в тыл украинскому гарнизону в Угледаре. Под обстрелами украинские позиции в Екатериновке, Елизаветовке, Курахово, городе Красногоровка, Невельском, Первомайском, Нетайлово, Карловке, Тоненьком, Ласточкино, Орловке, подконтрольной ВСУ Новобахмутовке (одноименный населенный пункт восточнее за ВС РФ), Очеретино, Александрополе (населенный пункт к северу от Донецка) и Нью-Йорке. Российские — в Марьинке, Донецке и селе Красногоровка», — сообщил источник.

На Бахмутском направлении ВС РФ после артобстрелов атаковали у Ивановского.

«Также пытались прорвать оборону ВСУ в Богдановке. Без продвижения. Под ударами украинские позиции в Белой Горе, Константиновке (не путать с одноименным населенным пунктом к юго-западу от Донецка), Часовом Яре, Веролюбовке и Васюковке. Российские — в Бахмуте и Хромовом. На Луганском направлении — атаки ВС РФ у Ямполевки и Тернов. ЛБС существенно не изменилась. Под обстрелами ВСУ в Глушковке, Песчаном, Кучеровке, Петропавловке и Синьковке», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Сводка от «Двух майоров»

«На Херсонском направлении продолжаются бои в Крынках, в селе остается пара десятков солдат ВСУ, противник бьет со своего берега артиллерией и дронами. Группы десанта обеих сторон действуют на островах. По полигону Алешковские пески (до 2022 года активно использовался ВСУ) нанесен удар РСЗО HIMARS в период проведения занятий с нашим личным составом. Южнее Марьинки ВС России ведут наступление вблизи населенного пункта Победа, большая часть села занята нашими войсками, ВСУ вытесняются из близлежащих ферм. Идет сражение за Новомихайловку. На Авдеевском участке идут бои в Степовом и Первомайском. У Ласточкино наши войска расширяют фронт наступления. На направлении на Часов Яр армия России атакует у Богдановки и Ивановского (Красного). На Краснолиманском направлении — бои у населенного пункта Терны. Ночью уничтожена ракета С-200 противника (переделана для ударов по наземным целям) над территорией Ростовской области. БПЛА самолетного типа сбит над Брянской областью. Продолжаются обстрелы Белгородской области, населенный пункт Старый Хутор Валуйского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ. В Донецке от обстрелов ВСУ ранены две женщины», — пишет источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Сватово-Кременное направление: ВС РФ продвигаются в направлении населенного пункта Терны. Боестолкновения у Табаевки. ВСУ пытаются перекидывать свои резервы, но наши бойцы сеют район с РСЗО, авиации и артиллерии. Донецкое направление: наши бойцы имеют продвижение в районе населенного пункта Ласточкино, также успешно штурмуют позиции в Первомайском. ВС РФ после освобождения Победы устремились в новом направлении. Артемовское направление: армия России атакует у Богдановки и Красного», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска нанесли несколько точечных ударов по объектам противника в тыловых и прифронтовых регионах так называемой Украины. На оккупированной части ДНР поражены пункты временной дислокации ВСУ в Доброполье и Мемрике. На Лиманском направлении подразделения ВС РФ продолжают зачистку территории на подступах к Тернам. По неподтвержденным данным, российским военнослужащим также удалось расширить зону контроля на участке, сократив расстояние до села до одного километра. На Авдеевском направлении российские войска ведут бои в Ласточкино, а также на рубеже Невельское — Первомайское. Тем временем в самой Авдеевке по-прежнему идет поиск и зачистка от остатков украинских формирований. На Донецком направлении российские войска освободили село Победа. Занятие данного населенного пункта как открывает путь на Константиновку, так и позволяет усилить давление в Георгиевке. При этом ВС РФ удалось расширить зону контроля на южной окраине Красногоровки», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от «Военной хроники»

«С отступлением ВСУ из Авдеевки практически под копирку начали повторяться события, зафиксированные в ходе предыдущих крупных сражений, таких как битва за Артемовск (Бахмут) и бои за Работино. Большое количество раненых. В случае с Артемовском за несколько недель до и несколько недель после были переполнены госпитали и как относительно небольшие, так и крупные „пункты стабилизации“ в Дружковке, Константиновке. То же самое сейчас происходит в Орловке, Карловке, Яснобродовке, Скучном, Новоселовке Первой и далее на север, ближе к новой линии обороны. Проблемы те же самые: дефицит нормальной крови, антисанитария и большое количество раненых, быстро переходящих в „двухсотых“ из-за длительного неоказания медпомощи и тяжести ранений. То же самое наблюдалось в Артемовске, и, скорее всего, командование ВСУ либо не сделало выводов из „артемовской мясорубки“, либо принципиально решило ничего не предпринимать. С тактической точки зрения обстановка также оформляется хорошо знакомым образом. После заскока в Ласточкино на плечах отступающих украинских военных российские штурмовики быстро располовинили село и заставили обороняться тех, кто обороняться, по сути, и не планировал. Такой же тактический паттерн был замечен во время сражения за Соледар и на первых этапах штурма Артемовска силами ЧВК „Вагнер“. Особенно примечательно, что часть заблокированных подразделений ВСУ в Ласточкино ранее чудом смогли избежать гибели и за пару дней до продвижения ВС РФ сумели выйти с позиции „Зенит“ на территории бывшей войсковой части 1428», — пишет источник.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Авторы канала отметили, что текущая обстановка вокруг поселка Ласточкино за Авдеевкой похожа и на события в Запорожской области.

«Из-за новой точки давления на Ласточкино и Орловку ВСУ, как и в случае с Ореховом к северу от населенного пункта Работино, приходится вытягивать подкрепления из 25-километровой зоны, включая печально известные Селидово, Покровск и Мирноград. Разумеется, масштаб боев в Ласточкино не тот, что в Артемовске или Авдеевке, однако, чтобы сохранить хотя бы какое-то количество войск для дальнейших действий, ВСУ приходится не только повторять старые, но и совершать новые ошибки, которые неизбежно ведут к новым потерям», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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