Медведев призвал относиться к военным ВСУ, как к солдатам вермахта Медведев: не уличенных в жестоких преступлениях бойцов ВСУ можно простить

Фото: МО Украины

Украинские военные, не уличенные в совершении преступлений против человечности, могут быть прощены после окончания военной операции так же, как солдаты вермахта по окончании Второй мировой войны, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что суду в те годы предали представителей партийно-политического аппарата нацистской Германии.

Абсолютное большинство участников немецкой военной машины вернулись домой, им простили, если они не были изобличены в преступлениях против человечности, в геноциде, истреблении людей по национальному признаку и так далее. В известном смысле такой же масштаб должен быть здесь применен, — сказал он.

Медведев подчеркнул, что ВС России обращаются с украинскими пленными в соответствии с принципами гуманности. По его словам, именно по этой причине военные ВСУ стали активнее сдаваться в плен.

[Они] понимают: если они останутся там, они погибнут, если они попадут в плен, они, скорее всего, вернутся когда-то домой, — заключил политик.

Также Медведев заявил, что процесс исчезновения Украины с карты мира уже не остановить. По его словам, сейчас сложно сказать, чем он закончится. Но лучшее доказательство этих тенденций — события в зоне СВО.