Медведев заявил о неизбежности исчезновения Украины с карты мира Медведев: процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить

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Процесс исчезновения Украины с карты мира не остановить, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас сложно сказать, чем он закончится. Но лучшее доказательство этих тенденций — события в зоне СВО.

Чем это все закончится — медленной эрозией и падением власти в Киеве или моментальным обрушением, коллапсом всей политической системы и быстрой заменой основных политических персонажей, — пока сказать сложно. Но этот процесс идет и, очевидно, его не остановить, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ назвал русских и украинцев одним народом. Он добавил, что «эти народы тысячу лет были вместе», несмотря на языковые особенности. При этом он подчеркнул, что называть их «братскими» стали только в XX веке после разрушения СССР.

Также Медведев назвал Одессу русским городом. Он призвал ее «вернуться домой» и войти в состав Российской Федерации. По его словам, это русский город, несмотря на то, какие люди в нем живут и на каком языке разговаривают.

Медведев также подчеркнул, что украинские власти, принимая решения о сносе памятников и об уничтожении русского культурного наследия в городе, отталкивают от себя часть народа, включая тех, кто лояльно относится к власти.