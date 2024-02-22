Медведев призвал Одессу «вернуться домой» Медведев назвал Одессу русским городом и призвал ее «вернуться домой»

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Одессе необходимо «вернуться домой» и войти в состав Российской Федерации, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ходе интервью российским СМИ он заявил, что Одесса — это русский город, даже учитывая то, какие люди там живут и на каком языке говорят, передает ТАСС.

Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все. Мы заждались Одессу в Российской Федерации, даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят. Это наш российский, русский город, — заявил Медведев.

Он также отметил, что решения властей Украины по сносу памятников и другого русского культурного наследия в Одессе являются недальновидным поведением. По мнению Медведева, таким образом Киев отталкивает от себя часть народа, включая тех, кто лояльно относится к власти. Замглавы Совбеза подчеркнул, что речь идет о противодействии всей русской культуре.

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов ранее заявил, что жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. По его словам, ВСУ открыли «охоту на людей», хватают граждан прямо на улицах, а затем отправляют их на передовую.