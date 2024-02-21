Депутат раскрыл причину постоянного страха жителей Одессы и Николаева Депутат Барбашов: жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за ВСУ

Фото: МО Украины

Жители Одессы и Николаева живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных, сообщил РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов. По его словам, те открыли «охоту на людей», хватают граждан прямо на улицах и остановках, а затем отправляют их на передовую.

Поступают тревожные новости из Николаева и Одессы. Там люди живут в постоянном страхе из-за облав украинских военных. Мирных людей буквально похищают на улицах и через ничтожное количество времени бросают на передовую в мясные штурмы. Идет повальная мобилизация, которая превратилась в настоящую охоту на людей, — сказал Барбашов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение в стране до 13 мая 2024 года. Соответствующий закон глава государства подписал в понедельник, 12 февраля. Также украинский лидер продлил всеобщую мобилизацию до мая текущего года.

5 февраля Зеленский внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации на Украине. Документ также предполагал очередное продление режима военного положения в стране. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала предлагаемые изменения правил мобилизации «планом по ликвидации нации» и пообещала «очистить» проект закона от всякого насилия по отношению к украинцам.

В воскресенье, 11 февраля, десятки митингующих вышли в центр Киева с требованием вернуть с фронта военнослужащих. Ранее глава Минобороны страны Рустем Умеров заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта.