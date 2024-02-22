«Один народ»: Медведев об украинцах и русских Медведев назвал украинцев и русских одним народом

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Русские и украинцы являются одним народом, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает ТАСС. Он добавил, что «эти народы тысячу лет были вместе», несмотря на языковые особенности.

Я исхожу из того, что в целом русские и украинцы — это один народ. Это не два братских народа. Об этом заговорили только в XX веке после разрушения Союза Советских Социалистических Республик. <...> Эти народы тысячу лет были вместе, их разделяли разные исторические события, — сказал политик.

Он добавил, что на Украине есть русский язык классический, южнорусский говор, малороссийский говор, «включая суржик, которым пользуется значительная часть населения» и классический украинский язык. Медведев также напомнил, что Россия «была вынуждена» прийти на помощь жителям малороссийских территорий и выгнать оттуда всех незваных гостей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма на Украине. По его словам, одновременно с этим Москва будет защищать «наших, которые там живут».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Среди таких земель назвали Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.