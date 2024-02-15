Путин рассказал об отношении к Украине и к украинскому народу Путин: Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего нацизма на Украине

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что Россия будет бороться с любыми проявлениями крайнего национализма и нацизма на Украине. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, одновременно с этим Москва будет защищать «наших, которые там живут».

А что касается нашего отношения к Украине, к украинскому народу, я много раз об этом говорил совсем недавно. <...> Я думаю, что подавляющее большинство граждан России такие подходы разделяет. С любыми проявлениями крайнего национализма, нацизма мы, разумеется, будем бороться. Будем людей защищать наших, которые там живут, — заверил Путин.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Об этом он написал в комментарии к посту в социальной сети Twitter (X), в котором говорится, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой, это лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

В середине января министр обороны Великобритании Грант Шэппс предположил, что наступивший 2024 год определит судьбу Украины. Министр отметил, что почти половина населения планеты будет участвовать в выборах, поэтому этот год станет самым великим для демократии за всю историю. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, поскольку украинский конфликт является экзистенциальным для Британии.