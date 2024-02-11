Маск высказался о судьбе Крыма и Донбасса Маск согласился, что Россия сохранит Крым и Донбасс

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Twitter (X) согласился с высказыванием, что Крым и Донбасс останутся российскими. Кроме того предприниматель оказался солидарен с мнением о том, что финансирование Украины не изменит ситуации на передовой, это лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч украинцев.

Действительно. Просто вопрос в том, сколько детей умрет, прежде чем это будет признано, — написал Маск.

В посте, который прокомментировал миллиардер, говорится, что «настало время Байдену, Макрону и Штольцу признать свой проигрыш». Также автор написал, что ничто не сможет изменить желания России сохранить полуостров и Донбасс.

Ранее Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего «преступной халатностью» неготовность конгресса поддержать Киев.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что на Украине возненавидели американского миллиардера Илона Маска из-за его решения не блокировать публикацию интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник не исключил, что предпринимателя невзлюбили также из-за проблем с терминалами Starlink в зоне боевых действий.