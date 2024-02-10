Маск призвал «остановить мясорубку» на Украине Илон Маск назвал конфликт на Украине мясорубкой и призвал его остановить

Фото: МО Украины

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине. В Twitter (Х) он подчеркнул, что сделать это следовало еще год назад. Так он отреагировал на заявление президента США Джо Байдена, назвавшего «преступной халатностью» неготовность конгресса поддержать Киев.

Пора остановить эту мясорубку, — написал бизнесмен.

Ранее стало известно, что в украинскую столицу прибыли в составе американской делегации конгрессменов три республиканца — Френч Хилл, Джейсон Кроу, Зак Нанн — и демократ Эбигейл Спанбергер. Они обсудили с президентом страны Владимиром Зеленским потребности ВСУ. Глава государства попросил увеличить военную помощь. В приоритете — дополнительные поставки систем ПВО и локализация на Украине производств современных БПЛА и средств РЭБ.

Тем временем сам Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что во время встречи с двухпартийной делегацией решение по поставкам американских дальнобойных ракет ATACMS так и не было достигнуто. Украинский лидер отметил, что проинформировал конгрессменов о ситуации на фронте, а также о критических угрозах. Зеленский также акцентировал внимание делегации на необходимости продолжать поддержку обороны страны.