Солдаты ВСУ бежали из Авдеевки: новости СВО на утро 22 февраля

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Трофейный танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки

Военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки в ДНР «без предварительного согласования», написала газета The Washington Post со ссылкой на украинских солдат. Те отметили, что выход из города был хаотичным и плохо спланированным. Некоторым, по их словам, и вовсе не удалось покинуть населенный пункт.

Один военнослужащий рассказал, что некоторым военным, в частности, приказали занять позиции, которые были уже уничтожены или взяты российскими силами. Сдача Авдеевки, признались собеседники издания, «психологически сломала» солдат.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО днем 21 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский дрон сбили в Брянской области

Украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область, рассказал губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Минобороны не прокомментировало информацию.

ВСУ обстреляли больницу в Донецке

При обстреле со стороны ВСУ Калининского района Донецка в результате прямого попадания из РСЗО натовского образца в лабораторный корпус Республиканской клинической больницы имени Калинина пострадали две сотрудницы медицинского учреждения, сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинской армии предрекли череду отступлений

Впереди ВСУ ждет ряд отступлений, потому что президент Украины Владимир Зеленский взял управление армией на себя и принимает решения, исходя не из военной обстановки, а из политической мотивации, заявил бывший депутат Верховной рады Украины политолог Спиридон Килинкаров. По его мнению, вмешательство политики в военное дело никогда не заканчивается ничем хорошим.

В России создали взлетающий «с пятачка» беспилотник

Ударный беспилотный летательный аппарат «Чайка», построенный по аэродинамической схеме «тейлситтер» и сочетающий преимущества БПЛА самолетного и мультироторного типов, в марте поступит для тестового применения в зону спецоперации, сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Стратим».

Там отметили, что устройство обладает усовершенствованной аэродинамической системой — ему не нужна ни катапульта, ни взлетная полоса, ни пороховой старт.

В Германии призвали на 48 часов прекратить поставки оружия ВСУ

Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине, заявил немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи. По его словам, если Москва откажется от этого предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить, но если РФ согласится, то стороны могут достичь соглашения.

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Блинкен высказался о переговорах по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что Вашингтон не видит условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. Госсекретарь также поблагодарил Лулу да Силву за участие Бразилии в разработке так называемой формулы мира по Украине.

Медведев назвал успехом взятие под контроль Авдеевки

Взятие под контроль Авдеевки ВС России — крупный успех российских военных, считает заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, все участники этой операции являются героями, о чем следует «говорить прямо».

Медведев отметил, что укрепрайон в Авдеевке был хорошо защищен, он создавался не год и не два. Это были «реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные», однако российские военные «блестяще справились», резюмировал он.

Читайте также:

Миф о силе «Азова» рухнул: как они бежали из Авдеевки, где Волына и Редис

Операция по защите Крыма и рыбы: как Россия заставит Англию голодать

«Его надо было лечить»: что говорят военкоры о Мурзе и потерях в Авдеевке