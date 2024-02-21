Медведев высказался о взятии под контроль Авдеевки Медведев назвал героями участников взятия под контроль Авдеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взятие под контроль Авдеевки ВС России — крупный успех российских военных, считает заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, все участники этой операции являются героями, о чем следует «говорить прямо», передает ТАСС.

Это, конечно, не (Александр Сырский — главком Вооруженных сил Украины — NEWS.ru) Сырские какие-то, а это наши доблестные вооруженные силы, которые сконцентрировались, вели длительную подготовку и совершили этот прорыв, — констатировал политик.

Медведев отметил, что укрепрайон в районе Авдеевки был хорошо защищен, он создавался не год и не два. Это были «реально очень серьезные сооружения — фортификационные, защитные», однако российские военные «блестяще справились», резюмировал он.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ оказались в растерянности после сдачи Авдеевки и не в состоянии противостоять продвижению российской армии. По его мнению, украинская сторона не может предугадать действия вооруженных сил России, поэтому ситуация для нее ухудшается ежедневно, в частности, в ВСУ наблюдается нехватка снарядов и кадровых специалистов в личном составе. По этой причине, заключил Джонсон, Киеву не поможет даже выделение Вашингтоном $61 млрд помощи.