В бундестаге призвали на 48 часов прекратить поставки оружия ВСУ Депутат бундестага Гизи призвал прервать поставки ВСУ на 48 часов для перемирия

Фото: МО Украины

Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Украине, заявил немецкий политик от партии «Левые» Грегор Гизи. По его словам, если Москва откажется от этого предложения, то поставки оружия Киеву следует продолжить, но если Москва согласится, то стороны могут достичь соглашения, передает Spiegel.

Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня, — сказал Гизи.

Ранее правительство ФРГ сообщило, что намерено поддерживать Украину настолько, насколько возможно. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт отметил, что при этом должно соблюдаться условие, при котором Германия не стала бы воюющей стороной.

При этом глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман высказалась за поставки дальнобойных ракет Taurus для ВСУ на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Она считает, что дискуссия по этому вопросу продолжится, и снова раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нежелание поставлять ракеты.

В последние месяцы власти ФРГ уклоняются от ответов насчет Taurus. По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, Шольц должен признать, что Украина важнее России, пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ ракеты Taurus.