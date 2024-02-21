Блинкен сделал заявление о переговорах по Украине Блинкен: США не видят условий для переговоров по Украине

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой заявил, что Вашингтон не видит условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента. Госсекретарь также поблагодарил Лулу да Силву за участие Бразилии в разработке так называемой формулы мира по Украине.

Встреча Блинкена и Лулы да Силвы состоялась в городе Бразилиа. Оттуда глава американского внешнеполитического ведомства отправился в Рио-де-Жанейро для участия в заседании глав МИД «Группы двадцати». В нем также принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что Россия не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты. По его словам, это произойдет вопреки всем тем, кто продолжает вливать миллиарды долларов в конфликт, тем самым затягивая его.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в Вашингтоне знают позицию Москвы по различным вопросам. Однако, по его уточнению, со стороны США пока нет желания и политической воли к переговорам.