Песков заявил об отсутствии желания у США выйти на переговоры с Россией Песков: Кремль не фиксирует у США желания и воли к переговорам с Россией

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Дмитрий Песков

В Вашингтоне знают позицию Москвы по различным вопросам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Однако, по его словам, которые приводит ТАСС, со стороны США пока нет желания и политической воли к переговорам.

Они прекрасно знают то, как он [Путин] относится [к различным вопросам] и что он думает. Это вопрос не знания, а вопрос желания что-то предпринять, чтобы выйти на переговорный трек. Этого желания и политической воли к этому пока мы не фиксируем [у США], — отметил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России отмечал, что интервью Путина, которое он дал Такеру Карлсону, является хорошей возможностью быть услышанным на Западе. Он заявил, что в западных странах крупнейшие СМИ находятся под контролем англосаксов.

Тем временем подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен считает, что политика американской администрации по украинскому конфликту не изменится после интервью президента Путина, однако оно может укрепить позиции противников помощи Киеву. По его словам, более точно об этом можно будет сказать после выборов.

Канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома Джо Байденом назвал смехотворным интервью Путина. Он также добавил, что российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной.