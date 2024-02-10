Интервью президента России Владимира Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, является хорошей возможностью к тому, чтобы российского лидера услышали на Западе, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что в западных странах крупнейшие СМИ находятся под контролем англосаксов.

Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать, — заявил Песков.