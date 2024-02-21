Лавров рассказал о препятствиях для переговоров с Киевом Лавров: Киев зациклен на продвижении «формулы мира» Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия открыта для урегулирования по Украине мирным путем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. Однако, по его словам, Запад и Киев зациклены на продвижении неприемлемой «формулы» украинского лидера Владимира Зеленского, являющейся, по сути, ультиматумом. Глава МИД России посоветовал Киеву отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввел сам для себя.

Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путем. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении «формулы» Владимира Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую, — заявил Лавров.

Министр иностранных дел России ранее заявил, что Москва всегда была открыта для диалога с Украиной, однако Киев публично вышел из обсуждения мирных инициатив и ввел запрет на переговоры. Лавров подчеркнул, что отмена данного указа Зеленского могла бы стать первым шагом для возобновления диалога.

Зеленский заявлял, что вопрос переговоров Киева и Москвы неактуален, поскольку сейчас более важна работа над общей позицией Киева и 50 государств по его «формуле мира». После того как она будет завершена, Москва сможет с ней ознакомиться, подчеркнул украинский президент.