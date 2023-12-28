Лавров обвинил Зеленского в отсутствии воли к миру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У президента Украины Владимира Зеленского отсутствует воля к миру, считает глава Министерства иностранных дел России Сергей Лаврова, передает ТАСС. По его словам, представители украинского режима оперируют понятиями военных действий и используют агрессивную риторику.

Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике, — заявил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Россия всегда была открыта для диалога, в то время как Украина публично вышла из обсуждения и ввела запрет на переговоры с Москвой. Лавров отметил, что первым шагом для возобновления переговоров должна стать отмена указа об их запрете. По его мнению, чем больше будет затягиваться этот процесс со стороны Зеленского, тем сложнее будет достичь договоренностей в будущем.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть свое решение об отказе от переговоров. По его словам, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.