В Турции призвали Зеленского пересмотреть одно решение Аналитик Озер: Зеленскому необходимо пересмотреть решение о запрете переговоров

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Владимир Зеленский

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть свое решение об отказе от переговоров, заявил в беседе с РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. По его словам, Киев и Москва должны собраться без посредников и довести до финальной стадии решения, предложенные ранее в Стамбуле. Все это будет своеобразным дипломатическим маневром, считает эксперт, поэтому не будет рассматриваться как уступка.

Первое действие, которое необходимо для этого предпринять, — это пересмотр президентом Владимиром Зеленским решения о запрете мирных переговоров. Ведь подобные действия используются для достижения определенных маневров на дипломатической арене, а значит, и пересмотр ради возобновления переговоров допустим, не может рассматриваться как отступление от принципов или уступка, — объяснил Озер.

Единственным способом остановить конфликт на данный момент является установление режима прекращения огня, добавил эксперт. Это поможет решить ряд вопросов, которые необходимо обсудить до непосредственного подписания мирного соглашения. В частности, обменяться пленными, договориться о компенсации и возвращении беженцев.

Ранее военный эксперт Мэттью Шмидт заявил, что конфликт между Россией и Украиной может завершиться заморозкой боевых действий. По его словам, при таком решении у Киева есть шанс добиться дипломатического урегулирования и возврата территорий, утраченных в ходе спецоперации.