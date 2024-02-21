Посол России в США оценил перспективы мирных договоренностей с Украиной Посол Антонов: мирные договоренности по Украине будут достигнуты

Фото: Russian Embassy in the USA/via Global look press

Россия не отказывается от диалога по урегулированию конфликта на Украине, мирные договоренности будут рано или поздно достигнуты, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому журналу Newsweek. По его словам, это произойдет вопреки всем тем, кто продолжает вливать миллиарды долларов в конфликт, тем самым затягивая его.

Мы непреклонны: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима, которые продолжают вливать миллиарды долларов, чтобы затянуть конфликт, принося страдания тысячам людей. Россия по-прежнему не отказывается от диалога, — подчеркнул Антонов.

Западные партнеры продолжают настаивать, что «альтернатив бессмысленному и одностороннему «копенгагенскому формату» и «формуле [президента Украины Владимира] Зеленского» нет, указал Антонов. При этом они продолжают игнорировать позицию России.

Ранее Антонов отметил, что Россия в настоящее время активно способствует формированию глобального пояса добрососедства. Он также подчеркнул, что дипломатия вносит важный вклад в защиту национальных интересов страны.

До этого дипломат говорил, что возможность конфискации российских государственных активов властями США заставляет другие государства задуматься об отказе от использования доллара. Такие «креативные» идеи Белого дома противоречат здравому смыслу и международному праву, а также подтверждают в очередной раз необходимость в переходе мирового сообщества к многополярности, уверен он.