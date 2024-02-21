ВСУ пытаются отбить у России Авдеевку: новости СВО на вечер 21 февраля

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Военнослужащий ВС РФ на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС) под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины попытались взять штурмом российские позиции, расположенные в районе населенного пункта Ласточкино, неподалеку от Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, украинское командование предприняло в общей сложности семь попыток контратаковать на Авдеевском направлении, однако ни одна из них не увенчалась успехом. Противник потерял до 450 солдат убитыми и ранеными, а также танк и четыре бронемашины.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО к утру 21 февраля, как российская армия взяла Крынки и почему в США предрекают Украине потерю новых городов, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла свыше 420 солдат под Донецком

Военнослужащие Южной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ, расположенным в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Раздоловка на Донецком направлении. В ходе боев украинские войска потеряли свыше 425 человек, два танка, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком направлении за последние сутки противник потерял до 210 военнослужащих из состава 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны. Также были уничтожены два танка, три автомобиля и РЛС AN/TPQ-37. На Херсонском направлении российской армии удалось нейтрализовать 75 украинских солдат, а также уничтожить словацкую артиллерийскую установку Zuzana.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военнослужащие ВС РФ

Эксперты назвали причины и последствия потери Авдеевки

Вооруженным силам Украины не удалось удержать Авдеевку из-за плохой работы разведчиков, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, российские военные сумели незаметно войти в город, так как у армии Украины было недостаточно информации от разведывательных подразделений. В результате была подорвана «стабильность и надежность» защиты, выстроенной армией Украины за последние месяцы.

Эксперты считают, что потеря Авдеевки стала большим ударом для украинской армии. По мнению аналитиков итальянского издания Il Fatto Quotidiano, потеря города означает окончательное военное поражение Киева. Американский журналист Ричард Энгл предполагает, что после сдачи Авдеевки Украина потеряет еще больше своих территорий. Этому поспособствует низкий боевой дух солдат ВСУ, жалующихся на нехватку боеприпасов.

Потеря Авдеевки также ставит крест на возможном повторном контрнаступлении ВСУ, считает научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун. По его мнению, в украинской армии сложилась патовая ситуация, в то время как у армии России достаточно сил, чтобы нанести поражение оставшимся в Донбассе подразделениям ВСУ.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащий Центрального военного округа в районе железнодорожного вокзала в освобожденной Авдеевке

Курская область попала под обстрел ВСУ

Армия Украины обстреляла Суджанский и Кореневский районы Курской области, заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, прилеты вражеских снарядов были зафиксированы в селах Гоголевка, Троицкое, а также в Гордеевке. Кроме того, под обстрел попал хутор Олешня. Никто из мирных жителей не пострадал. В Гоголевке получили повреждения несколько тракторов и легковой автомобиль, в Олешне — жилой дом, а в Троицком — четыре дома.

Под обстрел также попали ясли-сад № 29 в Донецке. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела ВСУ пострадала женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Донецк был обстрелян из американской РСЗО HIMARS.

Белгородская область вновь попала под украинский обстрел. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, за последние сутки войска ВСУ выпустили по региону 28 снарядов. Прилеты были зафиксированы в Сподарюшино, Теребрено, Шебекино, Терезовке и Ленинском. Пострадала одна женщина.

ФСБ обнаружила британских шпионов в Херсонской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ вскрыли работу британских шпионов в Херсонской области. По данным спецслужбы, правительственная организация «Британский совет» вела сбор разведывательных данных для их дальнейшего использования против российской армии. При этом сбор осуществлялся при поддержке украинских беженцев.

Фото: НАК

Представители ФСБ отмечают, что в числе завербованных «Британским советом» лиц оказался житель Новой Маячки, гражданин России Сергей Чебукин. Он стал информатором российской спецслужбы, осознав, что его втягивают в преступную деятельность. В ФСБ отметили, что за сотрудничество с иностранными государствами, которое влечет за собой подрыв государственной безопасности, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Буданов признал тяжелое положение украинской армии

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелом положении, заявил руководитель украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, армия страны значительно уступает российским войскам в численности. Кроме того, он заявил о нехватке вооружений.

В середине февраля Буданов также обращал внимание западных партнеров на проблемы с оружием и боеприпасами. Он отмечал, что предприятия Евросоюза, США и других партнеров Украины не успевают удовлетворять растущие потребности украинской армии. При этом Буданов отказался называть ситуацию в армии критической.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разделяет позицию Буданова. Он отметил, что украинская армия испытывает нехватку боеприпасов, что негативно повлияло на ее положение в зоне боевых действий. При этом Столтенберг обвинил в проблемах Киева правительство США, которое пока не смогло принять решение о дальнейшей поддержке Украины. Генсек НАТО призвал всех членов Альянса приложить больше усилий для оказания помощи Киеву.

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Поставки оружия Украине стали проблемой для Швеции

Вооруженные силы Швеции не смогут в ближайшее время восполнить запасы оружия после предоставления военной помощи Украине, заявил командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс. По его словам, это обусловлено тем, что ВС не хватает средств для пополнения запасов.

Линдрофс отметил, что правительство Швеции предоставляет компенсацию армии, однако ее недостаточно для того, чтобы восполнять запасы оружия. Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию, стал рост цен на оружие и военную технику по всему миру. Как утверждает генерал, цены на некоторые товары военного назначения выросли почти в два раза.

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