Российская армия взяла под контроль Крынки: новости СВО на утро 21 февраля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российские солдаты развернули национальный триколор в селе Крынки, из которого были выбиты Вооруженные силы Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил военных.

Сальдо опубликовал видео, на котором морские пехотинцы 810-й гвардейской бригады вместе с десантниками водружают российский флаг. В Крынках находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО днем 20 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Курскую область

Суджанский и Кореневский районы Курской области подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал губернатор региона Роман Старовойт. Прилеты зафиксированы в селах Гоголевка, Троицкое и Гордеевка, а также на хуторе Олешня. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Пострадавших среди местных жителей нет, уточнил губернатор. В Гоголевке снаряд попал в ангар частного предприятия, в результате чего были повреждены трактора и личный автомобиль. На хуторе Олешня в Суджанском районе зафиксировано три прилета. Была перебита линия электропередачи и повреждено одно домовладение.

Фото: t.me/gubernator_46 Курская область

США предрекли Украине потерю городов

Отсутствие возможности возобновить американскую помощь ставит Украину перед выбором, какие города ВСУ в состоянии удерживать, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Киеву придется принять решение о защите конкретных населенных пунктов в текущих условиях, добавила она.

Украинские власти должны учесть те ресурсы, которые у них есть, а также предоставляемую партнерами помощь. США пока что не могут передавать ВСУ критически значимые PDA-пакеты, подчеркнула представитель Пентагона.

Сингх призвала палату представителей в кратчайшие сроки утвердить запрос Белого дома на $60 миллиардов для помощи Украине. Она также прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. ВСУ были вынуждены отвести свои силы из населенного пункта для сохранения артиллерии и боеприпасов, констатировала представитель Пентагона.

Шойгу раскрыл основную идею контрнаступления ВСУ

Основной целью контрнаступления ВСУ летом 2023 года был выход к Азовскому морю, заявил министр обороны Сергей Шойгу. При этом точное место атаки не было известно, поэтому было принято решение выстраивать линии обороны на всем протяжении фронта.

По словам министра, ВСУ для контрнаступления собрали 160 тысяч человек, 800 танков, 150 единиц авиации и 30 батальонов резерва.

Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Стало известно, сколько солдат ВСУ попало в плен в Авдеевке

Украинские военные рассказали, что до 1000 солдат ВСУ попало в плен при отступлении из Авдеевки или же пропало без вести, пишет американская газета The New York Times. Как отмечается, это катастрофическая потеря, которая может нанести удар по моральному духу украинских войск.

ВС РФ уничтожили склад с моторными лодками ВСУ

Расчеты артиллерии ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, передает Минобороны РФ. Российские десантники применили 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б».

Огонь велся по заданным разведкой координатам. На складе моторных лодок хранилось восемь украинских плавсредств, уточнили в ведомстве.

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