Стало известно, как передача оружия Киеву отразилась на ВС Швеции Генерал Линдрофс: армия Швеции не может восполнить запасы после поставок Киеву

Фото: forsvarsmakten.se

Вооруженные силы Швеции испытывают трудности с восполнением запасов оружия после предоставления военной помощи Украине, заявил командующий шведской армией генерал-майор Йонни Линдрофс в интервью телеканалу SVT. По его словам, проблемы в армии начались из-за нехватки средств.

Финансовой компенсации, выделяемой вооруженным силам [правительством Швеции], недостаточно, чтобы заменять вагон за вагоном [переданного оружия]. Тот факт, что армия в течение определенного времени испытывает нехватку вооружения, означает, что оборонный потенциал Швеции снижается, — сказал он.

Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию, Линдрофс назвал рост цен на оружие и военную технику. По его словам, некоторые товары военного назначения подорожали в два и более раз.

Также отмечается, что шведская армия испытывает острую нехватку личного состава. По оценкам телеканала, значительное количество военнослужащих уехали на Украину в качестве инструкторов и консультантов для ВСУ.

Министр обороны Швеции Пол Юнсон ранее заявил, что Стокгольм предоставит Украине 15-й пакет военной помощи на сумму около $680 млн. По его словам, дотация станет крупнейшей из всех, что Стокгольм направлял Киеву.