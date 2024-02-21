В США предрекли Украине скорую потерю территорий Американский журналист Энгл: Украина начнет стремительно терять территории

Фото: МО Украины

После сдачи Авдеевки Украина может потерять еще больше своих территорий, заявил корреспондент NBC News Ричард Энгл в репортаже из зоны спецоперации. По его словам, солдаты ВСУ массово жалуются на критическую нехватку снарядов, из-за чего отказываются от атак.

Когда вам приходится отступать, вы можете потерять еще больше [территорий] довольно быстро, — подчеркнул он.

Энгл отметил, что сдача Авдеевки стала для Вооруженных сил Украины большой потерей.

Журналист также задался вопросом, допустит ли Киев значительную потерю своих территорий после отступления из Авдеевки. Пообщавшись с солдатами из ВСУ, Энгл заявил, что армии нужно больше боеприпасов.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предположил, что Украина не вернет Крым в ходе конфликта с Россией и может потерять еще больше территорий. По его словам, единственным способом урегулирования конфликта на Украине является «корейская модель» с зонами разъединения войск. В противном случае конфликт будет напоминать «тлеющий вулкан». Сейчас украинцам следует сосредоточиться на защите, добавил Скшипчак.

До этого директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер высказал мнение, что Украина в течение 2024 года может лишиться значительных территорий. В этой связи он предположил, что Киев попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. Он отметил, что снижение политической и материальной поддержки США стало «сокрушительным ударом» для Украины.