В Европе допустили крупные территориальные потери Украины Time: Украина в 2024 году может лишиться больших территорий

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Украина в течение 2024 года может лишиться значительных территорий, допустил в материале для британского журнала Time директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер. В этой связи он предположил, что Киев попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.

Украина будет фактически разделена на части в этом году. <...> Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и даже увеличиться. <...> Киев пойдет на большие военные риски в этом году, включая новые удары по российской территории, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт, — написал Бреммер.

Он отметил, что снижение политической и материальной поддержки США стало «сокрушительным ударом» для Украины. Кроме того, по мнению эксперта, перспективы европейской помощи Киеву также оставляют желать лучшего. Все это, а также нехватка людей на фронтах поставят руководство страны в тяжелое положение, заключил Бреммер.

Ранее норвежский политолог Гленн Дисен предрек Украине потерю территорий от Харькова до Одессы. По его мнению, Россия видит в их присоединении способ помешать принятию Украины в состав НАТО и дальнейшему расширению Альянса. Политолог отметил, что еще до начала спецоперации, когда Москва требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла.

В свою очередь, сенатор от Крыма, член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявлял, что Украина будет влачить жалкое существование и распадется как государство из-за притеснения русских. По его словам, главной проживающей на территории этой страны национальностью были русские, которых очень активно в период создания УССР превращали в украинцев. Сенатор считает, что таким образом Киев отрицает свое прошлое до 1991 года.