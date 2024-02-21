Российские операторы дронов научились обманывать средства РЭБ ВСУ

Фото: МО РФ

Российские силы стали применять в зоне СВО беспилотники с постоянно меняющейся частотой управления, рассказал командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут. По его словам, которые приводит ТАСС, это значительно усложняет задачи средствам РЭБ ВСУ.

В момент полета у дрона частота, на которой он работает, меняется в онлайн-режиме, скачет и, если у противника есть РЭБ — а вся РЭБ на какие-то определенные диапазоны частот работает, — [то ей] сложнее противодействовать дрону, — приводит агентство слова военнослужащего.

Омут отмечает, что подобные технологии появились у российской армии недавно, а у противника их нет. В целом же ВС РФ «на голову выше и по количеству, и по качеству, и по всяким инновационным разработкам», чем ВСУ, подчеркнул солдат.

Ранее боец Вооруженных сил РФ с позывным Тор рассказал, что российские солдаты совершили обманный маневр в ходе боев за Авдеевку. В результате этого другая группа солдат сумела занять Третью улицу. По его словам, группа военных прошла более трех километров по трубе в тыл противника, пока другие группы отвлекали на себя его внимание.

В среду, 21 февраля, стало известно, что бойцы отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Российские военные провели операцию в районе Клещеевки. Командир группы с позывным Варвар рассказал, что по месту расположения пулеметчика ВСУ был дважды нанесен удар из FPV-дрона. После эвакуации противник ввел туда новые силы, но также был атакован беспилотником ВС России.