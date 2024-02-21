Стало известно, как российская армия обманула ВСУ в Авдеевке Боец Тор: ВС РФ совершили обманный маневр в Авдеевке при взятии Третьей улицы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские солдаты совершили обманный маневр в ходе боев за Авдеевку, в результате которого другая группа солдат сумела занять Третью улицу, рассказал боец Вооруженных сил РФ с позывным Тор. По его словам, которые приводит ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, группа солдат прошла более трех километров по трубе в тыл противника, пока другие группы отвлекали на себя его внимание.

Военнослужащий рассказал, что солдатам предстояло пройти по газовой трубе, чья высота составляла 1,5 метра, а длина — почти четыре километра. Она вела к Третьей улице, находящейся в тылу у украинской армии. По словам Тора, бойцы армии России решили отвлечь на себя внимание противника, чтобы группа могла спокойно пройти по трубе. Для этого использовались два танка и одна БМП.

Чтобы та группа заняла Третью улицу, нам пришлось вызывать на себя удар. Ехать с двумя танками и с «бэхой» (боевой машиной пехоты. — NEWS.ru), прорываться через «Царскую охоту» — нас там атаковала артиллерия, они на нас обратили внимание и дали возможность людям пройти на Третью улицу, — рассказал солдат.

Тор подчеркнул, что в конечном счете поставленная задача была выполнена, группа вышла из трубы и закрепилась на Третьей улице. Другая группа, отвлекавшая внимание противника, позднее отошла.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что вооруженные силы республики оказались в тяжелом положении. Он подчеркнул, что украинская армия уступает российской не только по численности солдат, но и по количеству вооружений.