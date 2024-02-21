Глава ГУР Украины признал тяжелое положение ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что ВСУ находятся в тяжелом положении, сообщает The Wall Street Journal. Он указал на уступающую численность ВСУ и нехватку вооружения украинской армии.

Кирилл Буданов <...> признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению, — приводит издание слова чиновника.

Ранее Буданов заявлял, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины складывается плохо. По его словам, украинская промышленность и западная военная помощь не успевают покрывать потребности ВСУ. При этом он добавлял, что пока не считает обстоятельства критическими.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Вооруженные силы Украины оказались в очень сложной ситуации на фронте. По его словам, одной из причин стало недостаточное количество снарядов, поставленных Киеву странами Альянса. Он объяснил промедление в том числе отсутствием решения США по дальнейшей военной поддержке Украины.

Ранее депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка сообщил, что сражение за Авдеевку обнажило в украинской армии проблему, которая не наблюдалась даже в боях за Артемовск. По его словам, некоторые военнослужащие ВСУ отказались выполнять приказы командования.