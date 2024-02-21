«Варвары» сорвали ротацию ВСУ около Клещеевки RT: бойцы отряда «Варвар» провели операцию по срыву ротации ВСУ вблизи Клещеевки

Фото: МО Украины

Бойцы отряда «Варвар» спецназа «Ахмат» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица. Российские военные провели операцию в районе Клещеевки.

Командир группы с позывным Варвар рассказал журналисту, что по месту расположения пулеметчика ВСУ был дважды нанесен удар из FPV-дрона. После эвакуации противник ввел туда новые силы, но также был атакован беспилотником ВС России.

Его эвакуировали ночью — и новые силы туда ввели. На следующий день их опять [разбомбили], — заявил боец.

Ранее российский военный с позывным Тор рассказал, что бойцы ВС РФ совершили обманный маневр в ходе боев за Авдеевку, в результате которого другая группа солдат смогла занять Третью улицу. По его словам, группа военных прошла более трех километров по трубе в тыл противника, пока другие отвлекали на себя его внимание. Для этого использовались два танка и одна БМП.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что расчеты артиллерии ВДВ ликвидировали пункт управления беспилотниками и склад с моторными лодками ВСУ на правом берегу Днепра. Российские десантники применили 152-мм гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б». На украинском складе хранилось восемь плавсредств.